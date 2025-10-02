Imenik podjetij
Sberbank
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Podatkovni znanstvenik Plače v Saint Petersburg Metro Area

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Saint Petersburg Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 1.31M na year za L7 do RUB 2.7M na year za L10. Mediana yearnega nadomestila in Saint Petersburg Metro Area znaša skupaj RUB 1.49M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Prikaži 4 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

RUB 13.36M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Sberbank?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Sberbank in Saint Petersburg Metro Area znaša letno skupno plačilo RUB 3,138,226. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sberbank za vlogo Podatkovni znanstvenik in Saint Petersburg Metro Area je RUB 2,012,002.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sberbank

Povezana podjetja

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri