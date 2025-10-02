Podatkovni analitik nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 1.57M na year za L7 do RUB 4.94M na year za L11. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 2.83M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
