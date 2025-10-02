Imenik podjetij
Sberbank
  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

  • Moscow Metro Area

Sberbank Poslovni analitik Plače v Moscow Metro Area

Poslovni analitik nadomestilo in Moscow Metro Area pri Sberbank se giblje od RUB 1.98M na year za L7 do RUB 4.19M na year za L11. Mediana yearnega nadomestila in Moscow Metro Area znaša skupaj RUB 2.63M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sberbank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
RUB 13.36M

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Drugi viri