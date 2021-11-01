Imenik podjetij
Savvas Learning
Savvas Learning Plače

Plače Savvas Learning se gibljejo od $89,760 skupnega letnega nadomestila za Besedilni pisec na spodnjem koncu do $156,215 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Savvas Learning. Zadnja posodobitev: 11/15/2025

Programski inženir
Median $95K

Full-Stack programski inženir

Besedilni pisec
$89.8K
Vodja produktov
Median $131K

Prodaja
$156K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Savvas Learning je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $156,215. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Savvas Learning je $113,050.

Drugi viri