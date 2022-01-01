Imenik podjetij
Sasken Technologies
Sasken Technologies Plače

Plače Sasken Technologies se gibljejo od $11,925 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $99,500 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Sasken Technologies. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Median $11.9K
Strojni inženir
$99.5K
Tveganostni kapitalist
$33.5K

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Sasken Technologies je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $99,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sasken Technologies je $33,485.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sasken Technologies

