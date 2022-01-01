Plače SAP se gibljejo od $23,270 skupnega letnega nadomestila za Besedilni pisec na spodnjem koncu do $487,550 za Vodja poslovnih operacij na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SAP. Zadnja posodobitev: 11/15/2025
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.4%
LETO 3
20%
LETO 1
40%
LETO 2
40%
LETO 3
33%
LETO 1
33%
LETO 2
34%
LETO 3
Pri SAP so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (8.25% četrtletno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)
34% se pridobi v 3rd-LETO (8.50% četrtletno)
