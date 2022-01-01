Imenik podjetij
SAP Plače

Plače SAP se gibljejo od $23,270 skupnega letnega nadomestila za Besedilni pisec na spodnjem koncu do $487,550 za Vodja poslovnih operacij na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SAP. Zadnja posodobitev: 11/15/2025

Programski inženir
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

AI inženir

Oblikovalec produktov
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX oblikovalec

Prodaja
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Izvršni direktor za stranke

Podatkovni znanstvenik
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Vodja produktov
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Trženje
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arhitekt rešitev
T3 $46K
T4 $74.9K

Podatkovni arhitekt

Oblačni arhitekt

Vodja programskega inženirstva
Median $78.4K
Vodstveni svetovalec
Median $82.5K
Vodja projektov
Median $143K
Uspeh strank
Median $128K
Vodja tehničnih programov
Median $120K
Človeški viri
Median $57.7K
Prodajni inženir
Median $114K
Poslovni analitik
Median $74.9K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $82.8K
Računovodja
$39.1K
Administrativni pomočnik
$74.5K
Poslovne operacije
$162K
Vodja poslovnih operacij
$488K
Poslovni razvoj
$40.9K
Kabinet direktor
$160K
Besedilni pisec
$23.3K
Služba za stranke
$76.5K
Operacije službe za stranke
$53.8K
Podatkovni analitik
$110K
Vodja podatkovne znanosti
$238K
Upravitelj objektov
$80K
Grafični oblikovalec
$104K
Strojni inženir
$136K
Pravno
$271K
Vodja oblikovanja produktov
$296K
Vodja programov
$128K
Kadrovik
$199K
Prihodkovne operacije
$95.2K
Analitik kibernetske varnosti
$81.1K
Celotna nagrajevanja
$83.3K
UX raziskovalec
$95.3K
Tvegani kapitalist
$121K
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri SAP so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)

20%

LETO 1

40%

LETO 2

40%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri SAP so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 40% se pridobi v 2nd-LETO (40.00% letno)

  • 40% se pridobi v 3rd-LETO (40.00% letno)

33%

LETO 1

33%

LETO 2

34%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri SAP so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (8.25% četrtletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)

  • 34% se pridobi v 3rd-LETO (8.50% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri SAP je Vodja poslovnih operacij at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $487,550. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SAP je $114,363.

Drugi viri