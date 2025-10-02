Imenik podjetij
SAP Concur
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Programski inženir Plače v Greater Seattle Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Seattle Area pri SAP Concur se giblje od $130K na year za T2 do $243K na year za T4. Mediana yearnega nadomestila in Greater Seattle Area znaša skupaj $185K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SAP Concur. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri SAP Concur?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Drugi viri