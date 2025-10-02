Imenik podjetij
SAP Concur
  Plače
  Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  Brazil

SAP Concur Programski inženir Plače v Brazil

Programski inženir nadomestilo in Brazil pri SAP Concur znaša R$238K na year za T3. Mediana yearnega nadomestila in Brazil znaša skupaj R$186K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SAP Concur. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
(Začetna stopnja)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Prikaži 1 Več stopenj
R$880K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri SAP Concur?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SAP Concur in Brazil znaša letno skupno plačilo R$295,754. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SAP Concur za vlogo Programski inženir in Brazil je R$185,964.

