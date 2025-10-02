Imenik podjetij
Santander Bank
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Poland

Santander Bank Programski inženir Plače v Poland

Mediana Programski inženir nadomestila in Poland pri Santander Bank znaša skupaj PLN 194K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Santander Bank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Skupaj na leto
PLN 194K
Raven
Mid Level
Osnovna plača
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Santander Bank?

PLN 600K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

El paquete salarial más alto reportado para un Programski inženir en Santander Bank in Poland tiene una compensación total anual de PLN 384,397. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Santander Bank para el puesto de Programski inženir in Poland es PLN 190,903.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Santander Bank

Povezana podjetja

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri