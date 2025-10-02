Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Madrid Metropolitan Area pri Santander Bank znaša skupaj €41.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Santander Bank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Skupaj na leto
€41.5K
Raven
hidden
Osnovna plača
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Santander Bank in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €63,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Programski inženir role in Madrid Metropolitan Area is €41,508.

