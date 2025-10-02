Imenik podjetij
Santander Bank
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Naložbeni bančnik

  • Vse plače Naložbeni bančnik

  • New York City Area

Santander Bank Naložbeni bančnik Plače v New York City Area

Mediana Naložbeni bančnik nadomestila in New York City Area pri Santander Bank znaša skupaj $245K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Santander Bank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Skupaj na leto
$245K
Raven
Vice President
Osnovna plača
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Santander Bank?

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Naložbeni bančnik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Naložbeni bančnik pri Santander Bank in New York City Area znaša letno skupno plačilo $330,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Santander Bank za vlogo Naložbeni bančnik in New York City Area je $245,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Santander Bank

Povezana podjetja

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri