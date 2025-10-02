Imenik podjetij
Santander Bank
  • Brazil

Santander Bank Podatkovni znanstvenik Plače v Brazil

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Brazil pri Santander Bank znaša skupaj R$203K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Santander Bank. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Skupaj na leto
R$203K
Raven
Mid
Osnovna plača
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Santander Bank?

R$880K

Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Santander Bank in Brazil znaša letno skupno plačilo R$241,059. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Santander Bank za vlogo Podatkovni znanstvenik in Brazil je R$222,722.

Drugi viri