Sanofi
Sanofi Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Paris Area

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Greater Paris Area pri Sanofi znaša skupaj €94.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sanofi. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
Skupaj na leto
€94.7K
Raven
L31
Osnovna plača
€94.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Sanofi?

€142K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Sanofi in Greater Paris Area znaša letno skupno plačilo €109,078. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sanofi za vlogo Podatkovni znanstvenik in Greater Paris Area je €94,027.

Drugi viri