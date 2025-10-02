Imenik podjetij
Sandvine Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Sandvine se giblje od ₹1.29M na year za Software Engineer I do ₹2.03M na year za Senior Software Engineer I. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹1.65M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandvine. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Sandvine?

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Sandvine in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,753,376. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandvine for the Programski inženir role in Greater Bengaluru is ₹1,569,893.

