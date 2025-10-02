Imenik podjetij
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

  • India

S&P Global Vodja programskega inženiringa Plače v India

Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in India pri S&P Global znaša skupaj ₹6.7M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Director
Hyderabad, TS, India
Skupaj na leto
₹6.7M
Raven
13
Osnovna plača
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
13 Leta
Leta izkušenj
13 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri S&P Global?

₹13.95M

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri S&P Global in India znaša letno skupno plačilo ₹14,170,120. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri S&P Global za vlogo Vodja programskega inženiringa in India je ₹5,630,786.

