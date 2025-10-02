Programski inženir nadomestilo in New York City Area pri S&P Global se giblje od $125K na year za L8 do $284K na year za L13. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $132K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)
