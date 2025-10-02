Imenik podjetij
S&P Global Programski inženir Plače v Greater London Area

Programski inženir nadomestilo in Greater London Area pri S&P Global znaša £59.5K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in Greater London Area znaša skupaj £63K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L8
Software Developer I(Začetna stopnja)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri S&P Global in Greater London Area znaša letno skupno plačilo £126,642. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri S&P Global za vlogo Programski inženir in Greater London Area je £58,089.

