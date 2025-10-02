Programski inženir nadomestilo in Canada pri S&P Global se giblje od CA$78.1K na year za L8 do CA$110K na year za L10. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$96.2K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$110K
CA$106K
CA$0
CA$4.6K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)
