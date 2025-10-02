Podatkovni znanstvenik nadomestilo in India pri S&P Global se giblje od ₹838K na year za L8 do ₹1.92M na year za L10. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.61M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)