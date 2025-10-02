Imenik podjetij
Podatkovni znanstvenik nadomestilo in India pri S&P Global se giblje od ₹838K na year za L8 do ₹1.92M na year za L10. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.61M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri S&P Global in India znaša letno skupno plačilo ₹3,481,872. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri S&P Global za vlogo Podatkovni znanstvenik in India je ₹2,505,295.

