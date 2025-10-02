Imenik podjetij
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
S&P Global Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Bengaluru

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Bengaluru pri S&P Global znaša ₹2.19M na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹1.46M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

₹13.94M

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)



Pogosta vprašanja

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Podatkovni znanstvenik katika S&P Global in Greater Bengaluru kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa ₹3,236,798. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika S&P Global kwa jukumu la Podatkovni znanstvenik in Greater Bengaluru ni ₹1,460,715.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za S&P Global

Drugi viri