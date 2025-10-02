Imenik podjetij
S&P Global
S&P Global Podatkovni analitik Plače v New York City Area

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete S&P Global. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

$160K

Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)



Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri S&P Global in New York City Area znaša letno skupno plačilo $100,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri S&P Global za vlogo Podatkovni analitik in New York City Area je $80,000.

