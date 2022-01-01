Imenik podjetij
S&P Global
S&P Global Plače

Plače S&P Global se gibljejo od $4,029 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $335,168 za Korporativni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri S&P Global. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Programski inženir
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Vodja izdelkov
Median $89.4K
Vodja programskega inženiringa
Median $290K

Podatkovni analitik
Median $12K
Podatkovni znanstvenik
Median $160K
Poslovni analitik
Median $170K
Arhitekt rešitev
Median $205K

Data Architect

Računovodja
$111K
Poslovne operacije
$124K
Korporativni razvoj
$335K
Uspeh strank
$89.6K
Vodja podatkovne znanosti
$53.8K
Finančni analitik
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Svetovalni upravni strokovnjak
$90.8K
Trženje
$89.6K
Trženjske operacije
$4K
Oblikovalec izdelkov
$104K
Vodja programa
$52.8K
Vodja projekta
$55K
Prodaja
$270K
Prodajni inženir
$109K
Vodja tehniškega programa
$155K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri S&P Global so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (16.50% polletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri S&P Global je Korporativni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $335,168. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri S&P Global je $89,550.

