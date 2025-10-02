Imenik podjetij
Sandia National Labs
Sandia National Labs Vodja tehniškega programa Plače v Albuquerque-Santa Fe Area

Vodja tehniškega programa nadomestilo in Albuquerque-Santa Fe Area pri Sandia National Labs znaša $205K na year za Distinguished Member of Technical Staff. Mediana yearnega nadomestila in Albuquerque-Santa Fe Area znaša skupaj $200K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandia National Labs. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Sandia National Labs?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja tehniškega programa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehniškega programa pri Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area znaša letno skupno plačilo $209,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sandia National Labs za vlogo Vodja tehniškega programa in Albuquerque-Santa Fe Area je $200,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sandia National Labs

Drugi viri