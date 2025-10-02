Vodja tehniškega programa nadomestilo in Albuquerque-Santa Fe Area pri Sandia National Labs znaša $205K na year za Distinguished Member of Technical Staff. Mediana yearnega nadomestila in Albuquerque-Santa Fe Area znaša skupaj $200K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandia National Labs. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
