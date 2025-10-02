Imenik podjetij
Sandia National Labs
Sandia National Labs Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Sandia National Labs znaša $203K na year za Senior Member of Technical Staff. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $212K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandia National Labs. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Member of Technical Staff
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Sandia National Labs?

Vključeni nazivi

Sistemski inženir

Raziskovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Sandia National Labs in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $219,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sandia National Labs za vlogo Programski inženir in San Francisco Bay Area je $160,000.

