Sandia National Labs
  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Programski inženir Plače v Albuquerque-Santa Fe Area

Programski inženir nadomestilo in Albuquerque-Santa Fe Area pri Sandia National Labs se giblje od $121K na year za Member of Technical Staff do $169K na year za Principal Member of Technical Staff. Mediana yearnega nadomestila in Albuquerque-Santa Fe Area znaša skupaj $125K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandia National Labs. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Member of Technical Staff
(Začetna stopnja)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Sandia National Labs?

Vključeni nazivi

Sistemski inženir

Raziskovalec

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $170,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Programski inženir role in Albuquerque-Santa Fe Area is $120,000.

Drugi viri