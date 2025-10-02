Programski inženir nadomestilo in Albuquerque-Santa Fe Area pri Sandia National Labs se giblje od $121K na year za Member of Technical Staff do $169K na year za Principal Member of Technical Staff. Mediana yearnega nadomestila in Albuquerque-Santa Fe Area znaša skupaj $125K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandia National Labs. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
