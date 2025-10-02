Imenik podjetij
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Plače v Albuquerque-Santa Fe Area

Mediana Cybersecurity Analyst nadomestila in Albuquerque-Santa Fe Area pri Sandia National Labs znaša skupaj $165K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandia National Labs. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Skupaj na leto
$165K
Raven
-
Osnovna plača
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Leta v podjetju
15 Leta
Leta izkušenj
15 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Sandia National Labs?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Albuquerque-Santa Fe Area is $160,000.

