  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Strojni inženir Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Strojni inženir nadomestila in San Francisco Bay Area pri Sandia National Labs znaša skupaj $212K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sandia National Labs. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Skupaj na leto
$212K
Raven
Senior Technical Staff Member
Osnovna plača
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
6 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Sandia National Labs?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Strojni inženir at Sandia National Labs in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $263,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Strojni inženir role in San Francisco Bay Area is $148,000.

