Samolet Vodja izdelkov Plače v Moscow Metro Area

Mediana Vodja izdelkov nadomestila in Moscow Metro Area pri Samolet znaša skupaj RUB 3.77M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Samolet. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Skupaj na leto
RUB 3.77M
Raven
L4
Osnovna plača
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Samolet?

RUB 13.36M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Samolet in Moscow Metro Area znaša letno skupno plačilo RUB 6,331,116. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Samolet za vlogo Vodja izdelkov in Moscow Metro Area je RUB 3,948,592.

