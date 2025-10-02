Imenik podjetij
Salsify
Salsify Programski inženir Plače v Greater Boston Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Boston Area pri Salsify se giblje od $187K na year za Senior Software Engineer 3 do $209K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Boston Area znaša skupaj $205K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Salsify. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 4 Več stopenj
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Salsify so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Salsify in Greater Boston Area znaša letno skupno plačilo $237,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Salsify za vlogo Programski inženir in Greater Boston Area je $173,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Salsify

