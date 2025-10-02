Imenik podjetij
SalesLoft Programski inženir Plače v Guadalajara Metropolitan Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Guadalajara Metropolitan Area pri SalesLoft znaša skupaj MX$1.14M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SalesLoft. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Skupaj na leto
MX$1.14M
Raven
L3
Osnovna plača
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo MXMX$30,587,631. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SalesLoft za vlogo Programski inženir in Guadalajara Metropolitan Area je MXMX$22,005,978.

