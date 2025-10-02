Imenik podjetij
Salesfloor
Salesfloor Programski inženir Plače v Greater Montreal

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Montreal pri Salesfloor znaša skupaj CA$122K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Salesfloor. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Skupaj na leto
CA$122K
Raven
-
Osnovna plača
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Salesfloor?

CA$225K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Salesfloor in Greater Montreal znaša letno skupno plačilo CA$134,485. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Salesfloor za vlogo Programski inženir in Greater Montreal je CA$121,892.

