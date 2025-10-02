Imenik podjetij
Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in Greater Austin Area pri SailPoint znaša skupaj $250K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SailPoint. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Skupaj na leto
$250K
Raven
hidden
Osnovna plača
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
11+ Leta
Kakšne so karierne stopnje pri SailPoint?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri SailPoint so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri SailPoint in Greater Austin Area znaša letno skupno plačilo $420,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SailPoint za vlogo Vodja programskega inženiringa in Greater Austin Area je $229,000.

