SailPoint
SailPoint Programski inženir Plače v Mexico

Programski inženir nadomestilo in Mexico pri SailPoint se giblje od MX$1.13M na year za L3 do MX$1.28M na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Mexico znaša skupaj MX$1.21M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SailPoint. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Začetna stopnja)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri SailPoint so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SailPoint in Mexico znaša letno skupno plačilo MXMX$32,893,680. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SailPoint za vlogo Programski inženir in Mexico je MXMX$22,890,882.

Drugi viri