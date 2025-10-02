Programski inženir nadomestilo in Mexico pri SailPoint se giblje od MX$1.13M na year za L3 do MX$1.28M na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Mexico znaša skupaj MX$1.21M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SailPoint. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri SailPoint so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)