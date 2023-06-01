Adresár Spoločností
SAB Biotherapeutics
    O nás

    This company is developing immunotherapies using targeted, fully human polyclonal antibodies for C. diff, seasonal influenza, and Type 1 diabetes. They do not rely on human donors for their products.

    sab.bio
    Webstránka
    2014
    Rok založenia
    126
    # Zamestnancov
    $1M-$10M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

