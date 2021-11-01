Imenik podjetij
Roofstock
Roofstock Plače

Plače Roofstock se gibljejo od $89,550 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $276,375 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Roofstock. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Vodja izdelkov
Median $187K
Podatkovni znanstvenik
$164K
Svetovalni upravni strokovnjak
$172K

Oblikovalec izdelkov
$195K
Programski inženir
$89.6K
Vodja programskega inženiringa
$276K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Roofstock je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $276,375. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Roofstock je $179,428.

