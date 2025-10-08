Full-Stack programski inženir nadomestilo in New York City Area pri Rokt se giblje od $170K na year za L2 do $208K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $210K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rokt. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Rokt so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
