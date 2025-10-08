Imenik podjetij
Rocket Software Full-Stack programski inženir Plače

Full-Stack programski inženir nadomestilo in India pri Rocket Software znaša ₹1.74M na year za Software Engineer II. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.49M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rocket Software. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Rocket Software in India znaša letno skupno plačilo ₹2,388,599. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rocket Software za vlogo Full-Stack programski inženir in India je ₹1,494,370.

