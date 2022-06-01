Adresár Spoločností
Rocket Companies
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Rocket Companies Platy

Platový rozsah Rocket Companies sa pohybuje od $75,876 v celkovej kompenzácii ročne pre Kadrovik na spodnom konci do $215,735 pre Vodja znanosti podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rocket Companies. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $131K

Backend programski inženir

Vodja izdelka
Median $183K
Razvoj poslovanja
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analitik podatkov
$99K
Vodja znanosti podatkov
$216K
Znanstvenik podatkov
$109K
Finančni analitik
$119K
Človeški viri
$94.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$171K
Trženje
$99.5K
Oblikovalec izdelkov
$171K
Vodja oblikovanja izdelkov
$183K
Kadrovik
$75.9K
Vodja razvoja programske opreme
$137K
Arhitekt rešitev
$186K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Rocket Companies je Vodja znanosti podatkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $215,735. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Rocket Companies je $136,680.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Rocket Companies

Súvisiace spoločnosti

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje