Backend programski inženir nadomestilo in United States pri Roche znaša $213K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $216K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Roche. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
