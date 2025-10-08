Imenik podjetij
Roche Backend programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Backend programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Roche znaša $213K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $216K.

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Kakšne so karierne stopnje pri Roche?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Roche in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $272,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Roche za vlogo Backend programski inženir in San Francisco Bay Area je $215,000.

