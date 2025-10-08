UX oblikovalec nadomestilo in United States pri Roblox se giblje od $189K na year za IC1 do $470K na year za IC6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $350K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Roblox. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
45%
LETO 1
35%
LETO 2
20%
LETO 3
Pri Roblox so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
45% se pridobi v 1st-LETO (11.25% četrtletno)
35% se pridobi v 2nd-LETO (8.75% četrtletno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (5.00% četrtletno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Roblox so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (8.25% četrtletno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (8.25% četrtletno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Roblox so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.