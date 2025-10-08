Imenik podjetij
Roblox UX oblikovalec Plače v San Francisco Bay Area

UX oblikovalec nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Roblox se giblje od $176K na year za IC1 do $470K na year za IC6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $350K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Roblox. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

45%

LETO 1

35%

LETO 2

20%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Roblox so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 45% se pridobi v 1st-LETO (11.25% četrtletno)

  • 35% se pridobi v 2nd-LETO (8.75% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (5.00% četrtletno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Roblox so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (8.25% četrtletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (8.25% četrtletno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Roblox so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za UX oblikovalec pri Roblox in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $590,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Roblox za vlogo UX oblikovalec in San Francisco Bay Area je $385,000.

