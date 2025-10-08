Imenik podjetij
Robinhood
Robinhood Oblikovalec interakcij Plače v United States

Oblikovalec interakcij nadomestilo in United States pri Robinhood znaša $368K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $360K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Robinhood. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Robinhood so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri Robinhood so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (25.00% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec interakcij pri Robinhood in United States znaša letno skupno plačilo $375,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Robinhood za vlogo Oblikovalec interakcij in United States je $363,500.

Drugi viri