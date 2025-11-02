Imenik podjetij
Mediana Kadrovik nadomestila in Taiwan pri Robert Walters znaša skupaj NT$999K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Robert Walters. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Skupaj na leto
NT$999K
Raven
-
Osnovna plača
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Robert Walters in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$2,376,598. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Robert Walters za vlogo Kadrovik in Taiwan je NT$795,703.

