Rivian Full-Stack programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Full-Stack programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Rivian se giblje od $162K na year za RIV-3 do $277K na year za RIV-6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $210K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rivian. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Začetna stopnja)
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
Software Engineer II
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
Senior Software Engineer
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
Staff Software Engineer
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Rivian so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Rivian so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Rivian so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Rivian in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $412,807. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rivian za vlogo Full-Stack programski inženir in San Francisco Bay Area je $213,750.

