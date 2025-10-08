Full-Stack programski inženir nadomestilo in United States pri Rivian se giblje od $164K na year za RIV-3 do $342K na year za RIV-7. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $289K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rivian. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
RIV-3
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
50%
LETO 1
50%
LETO 2
Pri Rivian so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:
50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)
50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Rivian so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Rivian so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)