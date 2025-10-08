Imenik podjetij
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend programski inženir Plače v United States

Mediana Backend programski inženir nadomestila in United States pri Rivian and Volkswagen Group Technologies znaša skupaj $194K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rivian and Volkswagen Group Technologies. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Skupaj na leto
$194K
Raven
L4
Osnovna plača
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States znaša letno skupno plačilo $326,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rivian and Volkswagen Group Technologies za vlogo Backend programski inženir in United States je $193,500.

Drugi viri