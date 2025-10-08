Imenik podjetij
Mediana Backend programski inženir nadomestila in San Francisco Bay Area pri Rivian and Volkswagen Group Technologies znaša skupaj $194K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Rivian and Volkswagen Group Technologies. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Skupaj na leto
$194K
Raven
L4
Osnovna plača
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $326,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rivian and Volkswagen Group Technologies za vlogo Backend programski inženir in San Francisco Bay Area je $193,500.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Rivian and Volkswagen Group Technologies

