Ritual Platy

Platový rozsah Ritual sa pohybuje od $96,768 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $243,040 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ritual. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Administrativni asistent
$112K
Trženje
$102K
Operacije trženja
$131K

Oblikovalec izdelkov
$99.5K
Vodja izdelka
$241K
Razvijalec programske opreme
$96.8K
Vodja razvoja programske opreme
$243K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ritual je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $243,040. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ritual je $112,200.

