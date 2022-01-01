Adresár Spoločností
Rite Aid
Rite Aid Platy

Platový rozsah Rite Aid sa pohybuje od $33,446 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $271,350 pre Vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rite Aid. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$258K
Služba za stranke
$33.4K
Vodja znanosti podatkov
$179K

Znanstvenik podatkov
$80.4K
Človeški viri
$86.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$62.1K
Pravna služba
$251K
Zdravnik
$83.3K
Oblikovalec izdelkov
$174K
Vodja programa
$271K
Prodaja
$39.8K
Analitik kibernetske varnosti
$241K
Razvijalec programske opreme
$66.2K
Vodja razvoja programske opreme
$206K
Arhitekt rešitev
$164K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Rite Aid is Vodja programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rite Aid is $164,175.

Ďalšie zdroje